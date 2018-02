Van Kerkhof en Van Ruijven in extase na olympische titel Schulting

REGIO - Gillend van geluk sprongen shorttracksters Yara van Kerkhof uit Zoetermeer en Lara van Ruijven uit Naaldwijk hun teamgenote Suzanne Schulting in de armen. Ze schreeuwden bijna nog harder dan toen ze dinsdag samen met Jorien ter Mors op sensationele wijze brons wonnen op de relay. 'Zonder mijn team was dit nooit gelukt', sprak Schulting (20) dankbaar tegenover de NOS, nadat ze donderdag olympisch kampioen was geworden op de 1000 meter.

Springend verscheen ze voor de camera, om vervolgens haar tranen de vrije loop te laten. 'Ik wil zó ontzettend graag mijn team bedanken. Want zonder hun had ik hier echt nooit gestaan en was ik nooit geweest waar ik nu ben. Ze betekenen zóveel voor mij. En Jeroen (bondscoach Otter, red.) en de staf. Dit is echt niet normaal. Ik geloof het gewoon bijna niet.'

Van Kerkhof kwam uit in dezelfde kwartfinale als de latere olympisch kampioene. Waar de Zoetermeerse meteen vooraan reed maar uiteindelijk vierde en laatste werd, finishte Schulting als tweede. 'Mijn plannetje werkte goed. En toen Suzanne voorbij kwam, dacht ik: dit is helemaal top', vertelde Van Kerkhof op NPO Radio 1.

Genieten

Ze zag alsnog de concurrentie voorbij komen. 'Mijn benen waren niet meer op hun allerbest. Ik baal er wel van. Maar nu ik hier zo sta, denk ik: ik heb toch wel mooi twee medailles. Dus dan moet ik daar maar van genieten.'

Welke medaille haar het meest waard is, het zilver op de 1500 meter of het brons op de relay ? Van Kerkhof kan geen keuze maken. 'Allebei. Het is echt bizar dat ik hier gewoon twee medailles heb gehaald. Dat ga ik vieren vanavond. Even lekker feesten.'