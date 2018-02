Deel dit artikel:











Joop Zoetemelk een Hagenaar? In Rijpwetering willen ze er niets van weten Het standbeeld van Joop Zoetemelk in Rijpwetering (foto: Mark Kool)

RIJPWETERING - Wie Rijpwetering zegt, zegt altijd in één adem Joop Zoetemelk. De oud-wielrenner is er groot geworden en heeft er sinds jaar en dag gewoond, totdat hij emigreerde naar Frankrijk. Rijpwetering heeft zelfs een standbeeld om de oud-plaatsgenoot te eren. Maar sinds deze week hangt er opeens een ster van hem aan de Wall of Fame op de Sportcampus in Den Haag. En dat nieuws moet in Rijpwijtering hard zijn aangekomen.

'Nou, het lijkt mij sterk dat hij daar een ster heeft. Nee, dat kan natuurlijk niet. Hij komt uit Rijpwetering', zegt een inwoner die het niet kan geloven dat ze Joop in Den Haag eren. Toch is Zoetemelk een beetje Haags. Uit het bevolkingsregister blijkt dat namelijk dat de winnaar van de Tour de France in Den Haag is geboren. Voordat hij naar 'de Rip' - zoals Rijpwetering ook wel genoemd wordt, verhuisde - woonde Joop vier jaar in Den Haag. 'Er zijn ook genoeg mensen in Leiden geboren, maar dat zijn ook geen echte Leidenaren. Nee, dit kan Den Haag niet maken', vervolgt dezelfde inwoner met een lichte ondertoon. 'De Haagse wethouder kan dit allemaal wel doen, maar wij gaan er zeker niet mee akkoord. Op Rijpwetering is hij groot geworden, daar gaat het om.'

'Zijn hart ligt hier' Joop heeft dus een ster in Den Haag, maar in Rijpwetering zijn ze helder: 'Joop is en blijft een 'Ripper'. Het is onze Rijpweteringse held', vertelt een andere inwoner. 'Ze moeten daar in Den Haag niet op gaan scheppen. Zijn hart ligt hier, ga het zelf maar aan hem vragen.' LEES OOK: Grote namen vullen Wall of Fame van Haagse sporters