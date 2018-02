Grote handhavingsactie in Haagse Oude Centrum en Zeeheldenkwartier

DEN HAAG - De gemeente Den Haag heeft woensdagavond een grote handhavingsactie gehouden in het Zeeheldenkwartier en Oude Centrum. Naar aanleiding van klachten uit de buurt kwamen meerdere instanties in actie en werden overlast, misstanden en mogelijke criminaliteit nagetrokken.

Tijdens een verkeerscontrole werden ruim 100 voertuigen aangehouden. Zes bestuurders kregen een boete voor onder meer bellen tijdens het rijden en het rijden onder invloed van drugs of alcohol. Een aantal taxi’s is gecontroleerd. Drie kregen een boete. Eén taxichauffeur was dronken en moest zijn taxi laten staan.

De Haagse Pandbrigade checkte 13 woningen. Zij troffen zes personen aan die een te hoge huurprijs betalen. Het gemeentelijke Huurteam gaat deze huurders helpen en adviseren. De gemeente onderzoekt van zes andere personen of ze wel op het adres staan ingeschreven waar ze wonen.



Belastingzaken

Op basis van kentekens controleerde Belastingzaken de betaling van gemeentelijke belastingen. Ze constateerde voor 9.520 euro aan openstaande rekeningen. Op zes voertuigen is beslag gelegd. Vijf auto’s kregen een wielklem. De dienst Parkeren schreef 71 bekeuringen uit voor het niet betalen van parkeergeld en foutparkeren.

De brandweer bekeek of ze in geval van nood goed door de straten konden rijden. Bewoners moeten bij het parkeren voldoende ruimte overlaten voor de hulpdiensten. De brandweer constateerde dat er in de meeste straten voldoende ruimte is voor de brandweerwagen.