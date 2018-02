Postduivenvereniging Wateringen staat na 45 jaar op straat

WATERINGEN - Het doek lijkt te vallen voor duivenvereniging Samen Sterk in Wateringen. Na 45 jaar moet de club uit hun gebouw, omdat de gemeente er schoollokalen wil bouwen. Drie jaar lang is er tevergeefs gezocht naar een alternatieve lokatie. De duivenvereniging overweegt nu naar de rechter te stappen.

In april begint het postduivenseizoen weer. Normaal vertrekken de duiven van hier per vrachtwagen naar Frankrijk om zelfstandig terug te vliegen. Of dat dit jaar weer gebeurt, is maar de vraag. De gemeente heeft het huurcontract per 1 april opgezegd.

Het doet Jan de Raaf van de duivenvereniging pijn. Drie jaar lang heeft hij gezocht naar een alternatieve locatie in het dorp, maar zonder succes. Bij achttien bedrijven en verenigingen ging hij op de koffie, maar niemand had een geschikte locatie. 'We zouden samen met de gemeente een alternatief zoeken, maar de gemeente geeft niet thuis.'



Gemeenteraad

Dinsdag gaat De Raaf nog inspreken tijdens de gemeenteraadsvergadering in Westland. Hij hoopt via de gemeenteraad alsnog een doorbraak te forceren. 'Maar als dat niet lukt, moet ik naar de rechter om uitstel aan te vragen. We kunnen met onze duiven niet op straat gaan staan.'

Ook de plaatselijke biljartvereniging The Old Counters in Wateringen heeft een probleem. Zij moeten volgend jaar hun pand uit omdat het is verkocht aan een projectontwikkelaar. Het plan is nu om in te trekken in het pand waar ook de duivenvereniging zit. Samen willen ze graag met de gemeente om tafel om over een goede prijs te praten.



Prioriteiten

De gemeente laat weten dat de zorg voor voldoende klaslokalen prioriteit heeft en dat de duivenvereniging er per 1 april echt uit moet, omdat een dag later de sloop van het wijkgebouw begint.

