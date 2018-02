Waarom voelt het met meer wind kouder aan? Huub Mizee legt het uit

DEN HAAG - De zon schijnt, je zit binnen en denkt: het ziet er best lekker uit buiten. De thermometer geeft 5 graden aan, maar wanneer je buiten komt valt het flink tegen. Hoe komt het toch dat als het harder waait, het zo veel kouder aanvoelt? Onze weerman Huub Mizee legt het uit.

'Wind is verplaatsing van lucht. Bij een sterkere wind wordt de lichaamswarmte van je huid sneller afgevoerd. Bij windstil weer wordt de lucht vlak boven de huid wat warmer en daardoor voelt het niet zo koud aan. Wanneer dat warme laagje wordt afgevoerd, voel je het kouder worden en naarmate de windsnelheid hoger is, koel je sneller af. We spreken in dit geval ook over gevoelstemperatuur. De temperatuur die een mens ervaart is dan ook vaak lager dan de gemeten temperatuur', aldus Mizee.

'Vrijdag en zaterdag verandert de temperatuur nog niet zo veel en komt die uit op ongeveer 5 graden, maar de oostenwind wordt wel sterker: windkracht 5. Reken er dus maar op dat het toch kouder zal aanvoelen. Hoe koud het aanvoelt, zie in je in de tabel hieronder.

Bron tabel: KNMI