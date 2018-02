Deel dit artikel:











Serie invallen leidde uiteindelijk naar grote cocaïnevangst in loods Den Hoorn Een deel van de drugsvondst (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - De drie mannen die vastzitten na de vondst van 615 kilo cocaïne in een loods in Den Hoorn in november, kwamen op de radar van de politie na een grote actie tegen de handel in harddrugs, op 19 april 2016. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM). Bij de actie werden op verschillende plekken in Den Haag invallen gedaan.

Geschreven door Sander Knura

Politie- en rechtbankverslaggever

Zo werden op een woonwagenkamp aan de Tom Mandersstraat in Den Haag onder meer tienduizenden euro' s, een geldtelmachine en een sealapparaat gevonden. Ook werden invallen gedaan op het Prins Mauritsplein en de 2e De Carpentierstraat. Zogenoemde 'rest-informatie' afkomstig uit dat onderzoek zette de politie op het spoor van de drie die werden opgepakt na de cokevondst. Zo werd onder meer onderschept dat één van de verdachten naar een loods in het Westland zou rijden. Ook werden gesprekken over beveiligde telefoons opgevangen.

'Vage tips' De advocaten van de drie verdachten trekken de betrouwbaarheid van de informatie in twijfel. Zo is er volgens de verdediging weinig meer gebeurd met de 'rest-informatie'. Het gaat om 'vage tips die sterk verouderd zijn', zei één van hen. De drie verdachten, Hagenaar Stefano Z. (48), Brent van D. (43) uit Rijswijk en Bart M. (50) uit Gooise Meren moesten donderdag voor het eerst voor de rechter verschijnen. M. had alleen zijn advocaat gestuurd. Het drietal zwijgt tot nu toe over de zaak. Al liet de advocaat van Van D. los dat 'er wat uitgelegd moet worden.'

Meer dan 600 kilo cocaïne Een zwaargewapend arrestatieteam viel op 9 november rond half tien 's avonds de loods aan de Vrij-Harnasch in Den Hoorn binnen. Peilbakens onder de auto's van de verdachten lieten zien dat twee van de drie verdachten bij de loods waren. Het ging om Stefano Z., de huurder van de loods en Bart M. , de twee hadden afgesproken om wat met elkaar te gaan drinken. De derde verdachte Van D. werd thuis aangehouden. De cocaïne die de politie ontdekte was eigendom van een Spaanse bende, die begin februari werd opgerold door de politie in Spanje. De groep stond onder leiding van een bekende Spaanse drugsdealer die bekend stond als 'de Spaanse Pablo Escobar'

'is dit het complete onderzoek' Volgens het OM waren de drie verdachten eerder in de loods geweest. Zo hadden ze alle drie de sleutels en werd er DNA van de verdachten gevonden, volgens de officier van justitie. Ook zijn hun auto's bij de loods geweest. De advocaten van de verdachten verbaasden zich donderdag over de inhoud van het onderzoeksdossier 'is dit het complete onderzoek?', vroeg een van hen zich af. 'Dat klopt niet.' De advocaat van M. vond het raar dat zijn cliënt nu wel verdachte is terwijl hij in het vorige onderzoek niet naar voren kwam als verdachte.

Mannen blijven vast De advocaten wilden dan ook dat alle drie de verdachten hun proces in vrijheid mochten afwachten. De rechter wees die verzoeken af. De drie blijven langer vastzitten.