Deel dit artikel:











Hagenaar wil 250 kilo coke importeren om operatie te betalen, 30 maanden cel geëist Een lijntje cocaïne | Foto: ANP

DEN HAAG - Een 42-jarige Hagenaar dacht door 250 kilo cocaïne te importeren zijn dure operatie in de Verenigde Staten te kunnen bekostigen. Maar in plaats van onder het mes te belanden, kwam de politie erachter dat de man en een 37-jarige plaatsgenoot plannen hadden om drugs naar Nederland te smokkelen. Er is nu dertig maanden cel tegen hem geëist.

De 42-jarige man wordt verdacht van poging tot importeren van cocaïne. Uit gesprekken is volgens het Openbaar Ministerie gebleken dat de man concrete plannen had voor de invoer van de drugs. Zijn 'handelspartner' wordt naast deze zaak ook verdacht van het zoeken naar de juiste personen aan wie de drugs verkocht konden worden. Hij moet op dinsdag 29 mei met acht medeverdachten in een regiezitting voor de rechter verschijnen. Tot het importeren van de coke kwam het uiteindelijk niet. Voor het zover was, werden de twee aangehouden gepakt. Bij een doorzoeking van de woning van de 37-jarige man vond de politie een geldtelmachine, weegschalen, sealzakken, een sealapparaat een een kilo cocaïne. Daarop werd het duo aangehouden.

Proefzending De 250 kilo cocaïne was een proefzending uit Colombia. Uiteindelijk wilde het duo een partij van duizend kilo naar Nederland halen, waar ze zo'n 153.000 euro aan hoopten te verdienen. LEES OOK:

Serie invallen leidde uiteindelijk naar grote cocaïnevangst in loods Den Hoorn

Mannen die betrapt werden met 600 kilo coke langer in cel

Half miljoen aan coke gevonden in huis Den Haag