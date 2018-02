Hoogerwerf houdt dubbel gevoel over aan olympisch debuut

WATERINGEN - Dylan Hoogerwerf wist niet zo goed wat hij moest vinden van zijn eerste Olympische Winterspelen. Overheerste bij hem nou een gevoel van tevredenheid of baalde hij van zijn uitschakeling op de 500 meter? 'Het is een beetje dubbel', liet de Wateringse shorttracker weten op NPO Radio 1.

Hoogerwerf had ondanks zijn zenuwen dinsdag de series overleefd. Donderdag bleef hij steken in de kwartfinales; hij eindigde hij als elfde. 'Ik was gewoon veel te onrustig. En mijn mes voelde niet lekker. Eigenlijk liep ik de hele race een beetje achter de feiten aan.'

Desondanks zag hij er ook wel het positieve van in. 'Anderhalf jaar geleden had ik niet eens verwacht dat ik hier zou staan. Nu sta ik hier, maar dan wil je toch meer. Dan wil je door. Dus dat is wel balen. Al kan ik hier wel met een tevreden gevoel op terugkijken.'

LEES OOK: Segbroek College trots op 'voorbeeldleerling' Lara van Ruijven: 'Een supertalent'