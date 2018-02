Zandkunstwerk Ringen aan Zee op Scheveningen bijna klaar

DEN HAAG - De bouw van het enorme kunstwerk Ringen aan Zee op het strand van Scheveningen nadert zijn voltooiing. Twee graafmachines begonnen vorige week maandag met de aanleg van het zandsculptuur.

Het kunstwerk bestaat uit twintig enorme ringen die symbool staan voor Den Haag en Scheveningen en wordt gemaakt om 200 jaar badcultuur op Scheveningen te vieren. Maandag moet het kunstwerk van 100 bij 300 meter af zijn.

Ringen aan Zee is niet alleen een kunstwerk om naar te kijken. Badgasten kunnen het bouwwerk ook in. En het is een genot voor de echte wandelaar. Het tochtje langs alle ringen is in totaal vijf kilometer lang.

