West Wekker: brand in Leidse woning en coke importeren voor bekostiging operatie

DEN HAAG - Goedemorgen! De laatste dag van de week is alweer aangebroken. Nog even en je hebt weekend. Voordat je aan deze werkdag begint, hebben wij het laatste nieuws van afgelopen avond op een rijtje gezet. Zo raakte een woning in Leiden beschadigd na een brand en wilde een Haagse man 250 kilo coke importeren om een operatie te betalen.

1. Woning in Leiden zwaar beschadigd na brand

In een woning aan de Korenbloem in Leiden is gisteravond brand uitgebroken. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen, maar het huis raakte wel zwaar beschadigd. Dat meldt mediapartner Unity.

2. Geleidelijnen voor slechtzienden in Haags openbaar vervoer nog niet op orde

Voor blinden en slechtzienden in de regio Den Haag is het nog altijd zoeken naar de 'rode knop' bij tram- en bushaltes. De geleidelijnen die naar de plek van de knop moeten leiden, zijn op veel plekken niet op orde. De Haagse afdeling van de Oogvereniging signaleert gevaarlijke situaties bij station Hollands Spoor, de De Heemstraat en in Ypenburg.

3. Hagenaar wil 250 kilo coke importeren om operatie te betalen, 30 maanden cel geëist

Een 42-jarige Hagenaar dacht door 250 kilo cocaïne te importeren zijn dure operatie in de Verenigde Staten te kunnen bekostigen. Maar in plaats van onder het mes te belanden, kwam de politie erachter dat de man en een 37-jarige plaatsgenoot plannen hadden om drugs naar Nederland te smokkelen. Er is nu dertig maanden cel tegen hem geëist.

4. Deel centrum Den Haag wordt voetgangersgebied

Nu rijden er nog auto's over het Buitenhof, straks is dat verleden tijd. Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag wil daar één groot voetgangersgebied maken. Op het voorlopige ontwerp is te zien dat De Plaats wordt verbonden met de Hofvijver. Auto's moeten straks vanaf de Kneuterdijk dus afbuigen naar de Lange Vijverberg.

5. Lente-uitjes: 12x leuke dingen doen in de voorjaarsvakantie

De voorjaarsvakantie staat voor de deur. De kinderen zijn na vandaag een weekje vrij. Heb je zin om er samen met je (klein)kind op uit te gaan? Dan hebben we hier een flinke dosis inspiratie voor je: de twaalf leukste tips van Kidsproof.

Weer: Het is vandaag net als gisteren zonnig en droog. Er staat wel een matige (noord)oostenwind en daardoor ligt de gevoelstemperatuur onder nul. Op de thermometer zal de temperatuur tussen de 2 en 4 graden uitkomen.

