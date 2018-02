Deel dit artikel:











Björn Lugthart van Wij. Rijswijk vrijdag te gast in Muijs in de Morgen Björn Lugthart van Wij. Rijswijk (foto: Najib Nafid)

RIJSWIJK - De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur en daarom ontvangt radiopresentator Bas Muijs de komende weken verschillende lijsttrekkers uit de regio in zijn programma Muijs in de Morgen. Vrijdag is de lijsttrekker van Wij. Rijswijk aan de beurt: Björn Lugthart.

Lugthart werd in 2014 gevraagd wethouder van Rijswijk te worden en daar hoefde hij destijds niet lang over na te denken. Hij 'zag zaken in Rijswijk die meer aandacht nodig hadden of anders konden.' Wij. Rijswijk wil dat de inwoners van Rijswijk nog trotser gaan worden op hun stad. 'De dienstverlening moet echt om de inwoners gaan draaien én Wij. Rijswijk wil ervoor zorgen dat Rijswijkers meer dan ooit mee mogen beslissen.'

Lijsttrekkers te gast De komende weken komen meerdere lijsttrekkers langs in de ochtendsshow op Radio West. Zo is Pieter Grinwis (CU/ SGP Den Haag) aanstaande maandag te gast. Op dinsdag en woensdag schuiven Ulbe Spaans (GroenLinks Westland) en Thierry van Vugt (D66 Gouda) aan bij Bas. LEES OOK: Ook in het Westland barst de verkiezingsstrijd los: 'Het Westland zal blauw kleuren'