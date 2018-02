Deel dit artikel:











Woning in Leiden zwaar beschadigd na brand Brand in woning aan Korenbloem in Leiden (foto: AS Media)

LEIDEN - In een woning aan de Korenbloem in Leiden is donderdagavond brand uitgebroken. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen, maar het huis raakte wel zwaar beschadigd door de brand. Dat meldt mediapartner Unity.

De brandweer werd rond 20.00 uur opgeroepen voor een melding van een schoorsteenbrand. Eenmaal aangekomen sloegen de vlammen bijna uit het zolderraam. Door snelle inzet van de brandweer kon een uitslaande brand voorkomen worden. De brandweer heeft een deel van het dak moeten slopen om te kunnen kijken of de brand daadwerkelijk uit was. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk.