Een kijkje nemen in de Chinese cultuur: 'Wij zijn niet alleen van de babi pangang'

DEN HAAG - Bij de Chinese cultuur denken veel mensen aan Kung-fu, de acteurs Jackie Chan en Bruce Lee, draken en chinees eten, maar er is zoveel meer. Om dat aan de Hagenaars duidelijk te maken, wordt in het Filmhuis Den Haag en het Theater aan het Spui het China Festival georganiseerd. 'Wij zijn niet alleen van de babi pangang', zegt organisator Melvin Chang.

Drie dagen lang kan er aan de hand van documentaires kennisgemaakt worden met de Chinese cultuur. Het thema van de eerste editie festival is migratie en inburgering. Schrijfster Sun Li speelt een rol in een van de documentaires en vertelt ook zélf over de ontwikkeling van Chinezen in de Nederlandse maatschappij.

'Ze hebben nooit echt nagedacht over hun rol in de Nederlandse maatschappij', vertelt ze. 'De meeste Chinezen kwamen hier tijdelijk om te werken, om daarna weer terug te keren.' Als gemeenschap zijn de Chinezen vrij timide en op de achtergrond. Met het China-festival wil de organisatie daar meer een inkijkje in geven.



'Wij zijn bescheiden'

'Wij zijn bescheiden, omdat we ons gast voelen in dit land', verklaart Chang. 'Wij gedragen ons zoals we ons thuis gedragen.' Li: 'Chinezen hebben als doel een beter leven te bouwen. En dat doen ze graag zonder al teveel aandacht.'

Het China Festival duurt nog tot en met zaterdag.

