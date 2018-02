'De ijsvloer groeit', maar De Lier wacht nog met openen schaatsbaan

DE LIER - Er is serieus winterweer op komst, maar de ijsbaan in De Lier blijft deze vrijdag nog gesloten. De vrijwilligers wachten liever tot zaterdag. Dan is er een extra nacht vorst overheen gegaan en dan zijn veel mensen vrij.

Donderdagavond om 22.00 uur begon de eerste groep fanaten met sproeien van de baan. Toen was het amper een graad onder nul, vertelt voorzitter Wim van den Berg aan mediapartner WOS. Om 02.30 uur bracht een tweede groep vrijwilligers laagje voor laagje water aan op de baan.

'Als we deze vrijdag zouden opengaan, is het in de middag klaar', legt Van den Berg uit. De zon gaat vrijdag namelijk flink schijnen. Hij wil daarom afwachten hoe de baan zich deze dag houdt.



Vooruitzichten perfect

De vooruitzichten voor de komende dagen zijn perfect voor schaatsliefhebbers. In het weekend vriest het licht tot matig. Zondag en de dagen daarna komt het kwik overdag amper boven nul. In de nachten wordt strenge vorst verwacht: -10 is mogelijk.

Of en wanneer en geschaatst kan worden op de banen in Boskoop en Ammerstol is nog niet bekend. In Aarlanderveen is de tennisbaan onder water gezet, zodat daar volgende week geschaatst kan worden. Hoop op een nieuwe editie van de Molenviergangtocht is ijdel, laat ijsmeester Rens van den Berg weten aan Studio Alphen. 'Je hebt toch minimaal tien centimeter ijs nodig om de toertocht te rijden en dat betekent dat het minimaal zeven of acht nachten achter elkaar flink moet vriezen,' weet Van den Berg uit ervaring. Of dat gaat lukken is zeer de vraag.

