PvdA Den Haag wil inkomensafhankelijke ouderbijdrage op scholen

DEN HAAG - Janneke Holman, van de PvdA in Den Haag wil paal en perk stellen aan de vrijwillige ouderbijdrage op de scholen. Volgens Holman is de ouderbijdrage vaak veel te hoog.

De PvdA Den Haag wil dat er een minimumbijdrage komt met daarop een soort toeslag die inkomensafhankelijk is. Ouders kunnen dan zelf aangeven wat ze verdienen. Het systeem zou op alle scholen in Den Haag moeten worden ingevoerd. Als de PvdA deel gaat nemen aan de coalitieonderhandelingen na de verkiezingen komt dit punt zeker op de agenda, zei Janneke Holman vrijdag in Muijs in de Morgen op Radio West.

Op dit moment mogen scholen zelf de ouderbijdrage vaststellen. De verschillen per school zijn hoog. De bijdrage is vrijwillig, maar als ouders niet betalen worden de kinderen soms uitgesloten van extra activiteiten, zoals het schoolreisje.

