Anneke zoekt een lichte naaimachine

DEN HAAG - Anneke Groenendijk uit Den Haag heeft zich aangesloten bij Stichting De Regenboogboom. Deze landelijke stichting heeft in Den Haag uit een groep lieve vrijwilligsters (en een enkele vrijwilliger) die zich onder meer inzetten om Droomdekentjes te maken. Deze dekentjes worden gequilt, gebreid of gehaakt en aan kinderen gegeven die ziek zijn. Om de kindjes troost te bieden en om ze een plekje te geven om te schuilen.

Eens in de maand komen de ongeveer 16 dames (en dus die ene heer) bij elkaar in Wijkcentrum Mariahoeve om gezellig samen aan de dekentjes te werken. De dekentjes die niet klaar zijn worden mee naar huis genomen en daar afgemaakt. Anneke is een paar maanden geleden begonnen en heeft inmiddels drie dekentjes klaar.

Tijdens de landelijke vrijwilligersactie van NL Doet op zaterdag 10 maart komen de Haagse 'Regenboogbomers' samen in de Johannes Camphuijsstraat 25 in Den Haag om aan iedereen die dat wil te laten zien hoe ze te werk gaan. Anneke doet graag mee. Maar ja, ze heeft een naaimachine van 10 kilo en ze moet twee trappen af. Dus hoopt ze een lichte naaimachine te kunnen lenen voor een dagje, zodat ze toch haar prachtige werk kan demonstreren.

Heb jij een naaimachine staan die je kunt missen, tijdelijk of voor altijd? Stuur dan alsjeblieft een mailtje naar superdebby@omroepwest.nl