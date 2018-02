Milieu en klimaat belangrijk bij uitbrengen stem, blijkt uit enquête

REGIO - Het thema milieu en klimaat is voor de inwoners van onze regio heel belangrijk bij het uitbrengen van hun stem tijdens de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Dit blijkt uit een enquete van Kieskompas in opdracht van Omroep West.

Zo'n 25,5 procent van de bijna drieduizend geïnterviewden geeft aan dat dit een onderwerp is op basis waarvan ze hun stem bepalen. Het onderwerp zorg eindigt op de tweede plaats, met ruim twaalf procent van de stemmen. Woningbouw eindigt met bijna elf procent op plaats drie.

Het vertrouwen in de politici is positief. Slechts 18,6 procent van de respondenten geeft aan geen vertrouwen in de lokale volksvertegenwoordigers te hebben. Zo'n 39 procent van de mensen heeft wel vertrouwen in de gemeenteraadsleden en een evengroot deel reageert met het antwoord 'neutraal'.



Stemmen op partij boven specifiek persoon

Mensen in onze regio geven bij het uitbrengen van hun stem de voorkeur aan het stemmen op een partij boven het stemmen op een specifiek persoon: 78,4 tegen 9,2 procent.

Op de vraag of er eerder wordt gestemd op een kandidaat uit een etnische minderheid wordt ontkennend gereageerd door 62,9 procent van de ondervraagden. Bij slechts 5,9 procent van de mensen is dit wel het geval.

