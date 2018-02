Deel dit artikel:











Eerste afgelasting in topamateurvoetbal vanwege vorst Water op een voetbalveld (foto: Orange Pictures)

REGIO - De eerste afgelasting in het topamateurvoetbal is een feit: het duel in de tweede divisie tussen Rijnsburgse Boys en FC Lienden gaat niet door. Het Rijnsburgse veld is vanwege de vorst niet bespeelbaar, meldt de club op sociale media.



Vooralsnog gaan alle andere wedstrijden van onze regioclubs wél door, maar de verwachting is dat er nog meer duels afgelast gaan worden. Wanneer Rijnsburgse Boys - FC Lienden ingehaald gaat worden, is nog niet bekend. Vooralsnog gaan alle andere wedstrijden van onze regioclubs wél door, maar de verwachting is dat er nog meer duels afgelast gaan worden. Wanneer Rijnsburgse Boys - FC Lienden ingehaald gaat worden, is nog niet bekend.