Op steeds meer plekken kun je schaatsen op natuurijs! Waar? Check het hier

Kinderen schaatsen op een natuurijsbaan in Zevenhuizen (Foto: Jolanda Bakker)

REGIO - Voor liefhebbers van schaatsen op natuurijs breken mooie dagen aan. Steeds meer schaatsbanen in de regio zijn open voor publiek. Waar kun je allemaal schaatsen? Omroep West brengt het voor je in kaart.

Let op: bij de ijsclubs op onderstaande kaart kun je op 'goedgekeurd ijs' veilig schaatsen. Op veel plekken in de natuur is het ijs nog niet dik genoeg om te kunnen schaatsen.

