We kunnen schaatsen op natuurijs! Maar waar? Check het hier

DEN HAAG - Schaatsliefhebbers kunnen zondag hun hart ophalen. Ze kunnen vanaf negen uur terecht in De Lier en Boskoop. Veruit de meeste natuurijsbanen zijn zondag nog dicht. Mogelijk gaan die ergens volgende week alsnog open.

IJsmeesters hebben in de nacht van zaterdag op zondag enorm hun best gedaan om het ijs dik genoeg te krijgen. Op een aantal plekken is dat dus gelukt. De banen blijven open voor zolang het ijs het toelaat.



Boskoop

De IJsclub Otweg in Boskoop is om 13.00 gesloten. Het ijs werd daarna te zacht. De baan is sinds negen uur drukbezocht. De schaatsbaan in De Lier blijft waarschijnlijk de hele dag open.

De meeste organisatoren laten via hun website of Twitter weten of er geschaatst kan worden. Wie niet kan wachten, kan natuurlijk ook terecht bij kunstijsbanen in de regio.

Kun je ook bij jou in de buurt schaatsen op een natuurijsbaan, maar staat de ijsbaan niet in ons artikel? Laat het weten en mail naar online@omroepwest.nl.

