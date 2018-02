Stichting Knuffeldier zoekt lieve baasjes en beesjes

DEN HAAG - Heb jij een knuffelbare hond, kat en/of vogel en af en toe wat uurtjes over? Dan moet je dit zeker lezen...

Toen in 2015 een vriend van Fons Langemeijer werd opgenomen in een zorgcentrum raakte hij in gesprek met het verzorgende personeel. Zo ontdekte hij dat er een wens was om dieren over de vloer te krijgen om voor wat gezelligheid en afleiding te zorgen.

Al snel gingen er eens in de drie weken vrijwilligers langs met twee honden bij het zorgcentrum. En minstens zo snel kwam er de vraag om het ook bij andere huizen te doen. En daarna kwam de vraag vanuit andere plaatsen om ook daar langs te komen met de honden.

Fons heeft inmiddels een stichting opgericht. Zonder winstoogmerk, alleen met het doel oudere mensen wat vertier te geven zodat ze niet vereenzamen. Zijn Stichting Knuffeldier breidt nu ook uit in/naar Zoetermeer, Gouda, Delft en Haastrecht. In Den Haag gaan de vrijwilligers ook al bij huizen langs. Om zo veel mogelijk mensen fijne warme uren te kunnen bieden is Fons op zoek naar meer vrijwilligers met bijvoorbeeld honden, katten en vogels die geschikt zijn om op huisbezoek te gaan.

Heb jij een aaibaar huisdier? Dan horen we het graag! Laat het ons weten va Superdebby@omroepwest.nl