Reconstructie schietpartij ijsstadion Thialf

NOOTDORP - Bij het ijsstadion Thialf in Heerenveen wordt vrijdagavond een reconstructie gehouden van de schietpartij die daar vorig jaar was. Op het parkeerterrein werd januari 2017 schaatssponsor Bert Jonker beschoten. Hij raakte gewond aan zijn hand. De 57-jarige Hagenaar Charles Reinier van der W. is verdachte in deze zaak.

De twee zouden een zakelijk conflict met elkaar gehad hebben. Uit de reconstructie moet blijken hoe aannemelijk de verklaringen van de verdachte en het slachtoffer zijn, laat het Openbaar Ministerie weten.

'De verdachte en het slachtoffer hebben beiden een verschillende lezing van de feiten, met name over het wapen dat is gebruikt', staat in een toelichting.



Onvindbaar

Van der W. wordt verdacht van poging tot moord of doodslag. Hij zou jarenlang lid zijn geweest van een schietclub in Nieuwkoop en in Nootdorp hebben gewoond. Eind vorig jaar werd zijn voorlopige hechtenis onder voorwaarden opgeheven. De man is ziek, hij lijdt aan blaaskanker en moest worden geopereerd.

Voor zijn arrestatie was hij lange tijd onvindbaar. Hij werd vorig jaar juli opgepakt in de buurt van Barcelona. De schietpartij was tijdens het EK schaatsen allround en sprint.