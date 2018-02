GOUD! Tweede olympische titel voor Kjeld Nuis

ZOETERWOUDE - Kjeld Nuis is voor de tweede keer olympisch kampioen geworden op de Winterspelen. De 28-jarige schaatser uit Zoeterwoude zegevierde vrijdag op de 1000 meter in een baanrecord van 1.07,95. Kai Verbij (23) uit Hoogmade bereikte niet het podium. Hij werd zesde: 1.08,62. De Noor Havard Lorentzen (1.07,99) en de Zuid-Korean Kim Tae-yun (1.08,22) pakten zilver en brons.

Nuis is de allereerste schaatser ooit die als regerend wereldkampioen ook de olympische titel in de wacht sleept. Hij werd vorige week al olympisch kampioen op de 1500 meter. Dat leidde tot emotionele taferelen bij familieleden in Zoeterwoude. Ook is hij de derde schaatser die bij dezelfde Winterspelen zowel de 1000 als de 1500 meter wint. Eerder behaalden de Amerikaan Eric Heiden (1980) en de Canadees Gaétan Boucher (1984) zo'n zeldzame dubbel.

Verbij

Zoeterwoudenaar Nuis is de opvolger van Stefan Groothuis, die bij Sotsji 2014 de 1000 meter op zijn naam schreef. Hij stopte twee jaar later. Het is de tweede keer dat Nederland de olympische titel op de 1000 meter prolongeert. Eerder deden Ids Postma (1998) en Gerard van Velde (2002) dat namens Oranje.

Verbij liep maandag een medaille mis op de 500 meter. Voor de Hoogmadenaar voelde dat als een 'klap in het gezicht'. De derde Nederlander, Koen Verweij, eindigde als negende.