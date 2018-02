Buurtwacht Scheveningen blijkt effectief tegen branden

DEN HAAG - De buurtwacht in de Scheveningse Visserijbuurt lijkt te werken. Sinds bewoners iedere avond een ronde door de buurt maken, zijn er geen branden meer geweest. De laatste brand was op 12 februari bij een huis in de Rogstraat.

De 21-jarige Marek Wemerman is een van de bewoners die zijn vrije tijd graag opgeeft om zijn buurt wat veiliger te maken. Hij baalt van de branden: 'Ik vind het een aanval op de mensen zelf, ik vind het laf.' Marek loopt zijn ronde samen met zijn hond Paco.

Een stapel hout wordt gemeld, een container met bouwafval grondig geïnspecteerd. En als Marek een andere buurtbewoner tegenkomt maakt hij een praatje. 'Even in contact zijn met de buurt, dat is gewoon belangrijk dat we het dat doen'.



Serie branden

Vanaf eind januari wordt in tweeëneenhalve week vijf keer brand gesticht. Het begint met de brand in een bouwkeet op 29 januari op de Haringkade. Op 3 februari gaat een auto in vlammen op in de Stuurmanstraat. Daarna gaan nog een auto en een camper in vlammen op. Op 12 februari wordt de vijfde brand aangestoken in de Rogstraat.

De branden zorgen voor onrust in de buurt. 'Morgen kan het je eigen huis zijn', zegt een vrouw. Een ander vertelt dat de branden het gesprek van de dag zijn: 'De mensen zijn alert en praten er veel over met elkaar, maar ja wat kan je er aan doen?', vraagt ze zich af.



Borden, flyers en een buurtwacht

Er komen tekstkarren met de oproep om op te letten, en er worden flyers uitgedeeld. Als de politie besluit om een buurtwacht in het leven te roepen is het enthousiasme groot, vertelt wijkagente Yvonne Heemskerk: 'Op straat werd ik door meerdere mensen aangesproken die gewoon vanuit zichzelf aanboden om 's nachts te gaan lopen.'

Hoeveel mensen er precies meedoen, kon Heemskerk niet zeggen. Wel heeft de buurtwacht al een aantal concrete tips opgeleverd. 'Die worden onderzocht door de recherche.' Ook zijn er sinds de komst van de buurtwacht geen branden meer geweest.



Heterdaadje

Marek hoopt de dader op heterdaad te betrappen. 'Daar ga ik zeker achter hem aan, met de telefoon aan mijn oor.' Maar tot dat moment zich voordoet, blijven hij en hond Paco alert.