Pizzeria Casanova moet nu echt dicht

RIJSWIJK - Pizzeria Casanova van de familie Fasani moet echt weg van de huidige locatie in Rijswijk. Dat heeft de rechter bepaald in het kort geding dat de gemeente Rijswijk had aangespannen tegen de eigenaar.

De pizzeria had eind december vorig jaar al moeten verhuizen. De gemeente Rijswijk en de eigenaar waren in 2013 al overeengekomen dat de pizzeria bij de Schouwburg in Rijswijk zou sluiten. De dochter van de eigenaar zegt dat haar vader zich bij het tekenen onder druk voelde gezet.

Drie dagen na betekening van het vonnis moet het pand leeg opgeleverd worden. Als dat niet gebeurt, dan is er een dwangsom door de rechter opgelegd van 5.000 euro per dag. De familie is ook veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.



'Klanten in de bres'

Het dichtgaan van de pizzeria leidde tot emoties in Rijswijk. Veel klanten sprongen in de bres voor de pizzeria. Zelfs cabaretier Youp van 't Hek vond na een optreden in de Rijswijkse schouwburg dat de pizzeria moet blijven. Toen hij daar gegeten had schreef hij in het gastboek 'Waarom weg? Leukste en lekkerste restaurant van Rijswijk! Doe normaal'.