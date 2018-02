Kjeld Nuis bibberend de beste: 'Zenuwen gierden door mijn lijf'

ZOETERWOUDE - Kjeld Nuis had vooraf gezegd de 1000 meter op de Spelen van Pyeongchang te zullen benaderen als een gewone wedstrijd. 'Maar dat is het natuurlijk niet, de druk was giga en het is lastig. Maar het is me gelukt', zei de Zoeterwoudse schaatser bij de NOS, nadat hij op de Gangneung Oval zijn tweede gouden olympische medaille in ontvangst had genomen. Nuis won eerder al de 1500 meter.

In zijn rit tegen de Fin Mika Poutala was er eerst nog een valse start. 'Het was zo fuckin' spannend. Ik heb er gewoon geen woorden voor. Na die valse start stond ik echt te bibberen, de zenuwen gierden door mijn lijf.'

Na de start gold maar één ding: 'Diep zitten, gas geven, diep zitten, gas geven. Ik maakte nog een foutje bij het uitkomen van de eerste bocht, maar ik zat er verder zo lekker in. En toen ik over de finish kwam en die één zag: dat was zo kicken. Iedereen zei vooraf: het zit erin. Maar ik moest cool blijven en dat ben ik gebleven. Daar ben ik het meest trots op.'



'Valse start heeft me gered'

Kjeld Nuis is Ole Hermann Sorli eeuwig dankbaar. De Noorse starter floot de Nederlander op de olympische 1000 meter terug omdat hij met zijn schaats net over de lijn stond. Had hij dat niet gedaan, was Nuis naar eigen zeggen vermoedelijk geen kampioen geworden. 'Toen ik mijn schaats bij de start in het ijs schopte, voelde ik dat dit niet mijn race werd. Ik stond gewoon niet lekker. Ik voelde het 'breken' onder mijn voet. Ik dacht: dit is niet best', legde Nuis in de Gangneung Oval uit. 'Misschien dat ik door dat breken iets naar voren gleed en over de lijn kwam met mijn schaats. Godzijdank gaf hij daardoor een valse valse start. Dat was echt top.'



Niet vlekkeloos

Bij de tweede keer ging het goed, al verliep de race van de geboren Leidenaar niet vlekkeloos. 'Ik dacht: als ik doe wat ik moet doen, dan win ik. Maar dat deed ik vandaag niet. Dit was de meest stressvolle rit van heel het jaar, misschien wel van heel mijn leven. Het was uiteindelijk genoeg. Dat is het enige dat telt', aldus Nuis, die vier honderdste van een seconde rapper was dan de Noor Havard Lorentzen. 'Na de finish zoek je naar het cijfer 1 achter je naam. Daar verscheen-ie. Ik was zo blij. Het kan niet meer stuk.'

Bij de wissel dreigde het nog even mis te gaan. Mika Poutala, de Finse tegenstander van Nuis, kon het tempo niet bijbenen. Nuis, die eerder goud won op de 1500 meter: 'Op de kruising keek ik, maar Mika kwam maar niet. Op een gegeven moment zat hij naast mij. Ik dacht: ik blijf aan de buitenkant, want ik heb meer snelheid. Toen ging het goed. Hij heeft mij daarbij wel geholpen door niet gelijk 'uit te waaien'. Anders was ik in de problemen gekomen. Daar ben ik hem zeker dankbaar voor.'



Schouder blauw geslagen

Jac Orie ging compleet uit zijn dak. De trainer vond de zege extra knap omdat Nuis was ingedeeld in de laatste rit. 'Jac heeft mijn schouder helemaal blauw geslagen. 'Dit is zo fucking knap', zei hij tegen me. Ik heb mezelf tegenwoordig helemaal onder controle en kon mezelf snel resetten. Ik raakte na die valse start niet in paniek. Ik was er echt lekker mee bezig.'

LEES OOK: 'Schaatskoning' Kjeld Nuis: stoere snelheidsduivel met klein hartje