Opa's en oma's gouden Kjeld door het dolle heen Feest bij de familie van Nuis

ZOETERWOUDE - De ontlading in Café De Meester in Zoeterwoude was vrijdagmiddag enorm toen Kjeld Nuis zijn tweede gouden medaille pakte op de Olympische Spelen. De opa's en oma's van de schaatser konden hun geluk niet op na het tweede goud van hun kleinzoon.



Het stampvolle café vol familieleden, vrienden en schaatsfans, zag hoe Nuis in een razendspannende rit Het stampvolle café vol familieleden, vrienden en schaatsfans, zag hoe Nuis in een razendspannende rit de 1.000 meter won . Na de zege werd er geproost op de gouden winnaar en liet burgemeester Liesbeth Bloemen weten dat ze hoopt dat Nuis in is voor een huldiging in Zoeterwoude. 'We hebben een verzoek uitstaan en het is aan Kjeld om te beslissen waar hij wil worden gehuldigd.' Ook Emmen, waar Nuis nu woont, wil de olympisch kampioen huldigen. LEES OOK: Familie van Kjeld Nuis emotioneel na olympisch goud: 'Dit is een kinderdroom'