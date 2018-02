Rijkswaterstaat geeft hectometerpaaltje A13 als kraamcadeau aan kersverse ouders

DEN HAAG - De Haagse Abora en haar man Soner hebben vrijdag een bijzonder cadeau van Rijkswaterstaat gekregen. De kersverse ouders werd een hectometerpaaltje van de A13 overhandigd. Bij die paal werd zaterdag hun dochtertje Eliz geboren.

Op de achterkant van het hectometerpaaltje heeft Rijkswaterstaat de naam van de baby gezet, met de geboortedatum erbij. 'Wij zijn heel erg blij en voelen ons heel erg vereerd', zegt vader Soner. 'Zo'n cadeau krijg je niet zo gauw, denk ik.' Het bordje krijgt een mooi plekje op de slaapkamer van Eliz. Abora: 'Als een mooi aandenken.'

De weeën van Abora begonnen zaterdagmiddag. Zij, haar partner en hun drie dochters wilden naar het ziekenhuis in Rotterdam gaan, maar toen ging het allemaal veel sneller dan verwacht. De baby werd op de A13 bij Overschie geboren. 'Ze riep: Nu stoppen, ik voel haar!', vertelde de trotse vader eerder. Eliz kwam om 14.38 ter wereld.



Special delivery

De twee ouders kregen vanwege de bijzondere bevalling een brief van de minister. In de kaart stond het volgende: 'Lieve papa en mama Inal, op de voorkant van deze kaart staat special delivery. Daar is bij jullie dochtertje Eliz wel sprake van. Op onze snelweg A13. Van harte gefeliciteerd en heel veel geluk gewenst. Met hartelijke groet, Cora van Nieuwenhuizen, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.'





