Verdachte Alphense woningoverval gaat vrijuit

ALPHEN AAN DEN RIJN - Alphenaar Abdullah M. (21) is vrijdag door de Haagse rechtbank vrijgesproken van betrokkenheid bij de gewelddadige overval op een Alphens echtpaar in hun woning aan de Langestraat eind 2016.

'Hoewel het dossier ernstige bezwaren tegen verdachte bevat', volgens de rechtbank, was er 'niet voldoende bewijs om tot een veroordeling te komen'. Drie daders drongen in de nacht van 21 op 22 december de Alphense woning binnen. De vrouw schrok wakker en zag overal zaklantaarns schijnen.

Ze werd halfnaakt op de gang gezet terwijl haar man met een boksbeugel werd afgerost. 'Overal zat bloed, onze slaapkamer leek wel een horrorfilm'', zei de vrouw er later over. In het ziekenhuis bleek dat de man een hersenschudding had opgelopen.



Vingerafdruk op vuilniszak

De daders zouden sieraden en geld hebben meegenomen. Medio vorig jaar werden twee verdachten opgepakt. Hun vingerafdrukken stonden op, een door de daders achtergelaten, vuilniszak. Hun mobieltjes stonden uit ten tijde van de overval.

Dit is allemaal toeval volgens Abdullah. De batterij van zijn mobieltje was net leeg, en de vuilniszak met de vingerafdruk kwam uit het schuurtje bij een woning waar ze altijd met vrienden rondhingen. 'Ik ruimde daar altijd de rommel op, zo is die vingerafdruk misschien op die vuilniszak gekomen', verklaarde hij tijdens de behandeling van de strafzaak twee weken geleden.



Vrijspraak

Het Openbaar Ministerie heeft twee weken geleden zelf ook om vrijspraak gevraagd. Officier van justitie A. Baas twijfelde zoveel over het bewijs dat hij het niet aandurfde om een jarenlange celstrafeis te eisen.

Volgende maand staat de tweede verdachte terecht. Volgens de vrijgeproken Abdullah M. behoort die wel tot de overvallers. Een derde verdachte is nog niet opgepakt. Hij zou zich in Engeland bevinden.

