Verkiezingsserie LalaLaak: een portret van stadsdeel Laak Foto: Leven in Laak

DEN HAAG - Stadsdeel Laak in Den Haag steekt op veel fronten slecht af ten opzichte van andere stadsdelen. Er is veel armoede, het gevoel van onveiligheid onder bewoners is er meer dan gemiddeld in Den Haag en de politieke betrokkenheid is laag. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart belicht Omroep West deze week het stadsdeel in de verkiezingsserie LalaLaak.

Geschreven door Lot van Bree

Politiek verslaggever

Samen met Escamp, is Laak het armste stadsdeel van Den Haag. Van de bewoners heeft 27 procent een minimuminkomen, blijkt uit cijfers van de gemeente Den Haag. Ook voelen de bewoners zich vaker onveilig. Ze geven Laak hiervoor het rapportcijfer 6,2 terwijl het Haagse gemiddelde een 6,8 is. Laak is van oudsher een volksbuurt maar de afgelopen jaren is de samenstelling van de bewoners veranderd. Er zijn veel mensen met een andere etnische achtergrond komen wonen. In 2017 was 24,7 procent van de bewoners autochtoon en maar liefst 75,3 procent van allochtone afkomst.

Poolse wijk 'Een paar jaar geleden dacht ik nog dat onze buurt een wijk met alleen maar Polen zou worden maar dat is meegevallen', vertelt een bewoner. 'We voelen ons nu wel weer thuis hier in Laak.' Ook een andere bewoner wijst op het grote aantal Polen dat in de wijk terecht is gekomen. 'Dat is wel veranderd inderdaad. Maar ik heb geen last van hen.' Toch lijkt het erop dat sommige bewoners van het stadsdeel langs elkaar leven. Een Poolse man vertelt dat hij weinig contact heeft met zijn buren. 'Ik ben veel aan het werk', zegt hij. Ik heb Australische en Pakistaanse buren. Daar praat ik weinig mee.'

Vrijwilligers In Laak zijn veel initiatieven opgezet die erop gericht zijn het leven van de bewoners makkelijker en leuker te maken. Veel worden door vrijwilligers gedragen. Omroep West gaat langs bij de Weggeefwinkel van Vadercentrum Adam. Mensen met een laag inkomen kunnen daar allerlei spullen uitzoeken en meenemen. Ook rijden we mee met de vrijwilligers van Wijkbus Laak. Deze bus brengt mensen met een kleine beurs naar het ziekenhuis, familiebezoek of gezelschapsmiddagen. Op 21 maart 2018 gaan we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Lees hier het laatste nieuws.