Minderjarigen (15 en 16) aangehouden voor overval op avondwinkel Leiden Overval avondwinkel Leiden | Foto: AS media

LEIDEN - De politie heeft twee minderjarigen aangehouden voor een overval op een avondwinkel in Leiden. De overval was in de nacht van zondag op maandag. Het was de vierde keer in vier jaar tijd dat de winkel werd overvallen.

De verdachten van 15 en 16 jaar werden eerder deze week al aangehouden. Het Openbaar Ministerie maakte dat vrijdag bekend. De rechter-commissaris heeft besloten dat de 15-jarige verdachte 14 dagen langer vast moet blijven zitten. De 16-jarige verdachte is nog niet voorgeleid. Kort na middernacht kwamen twee jongemannen met bedekte gezichten de winkel Night Shop aan de Flemingstraat binnen. De overvallers bedreigden een medewerker van de winkel met een steekwapen. Uiteindelijk zijn de verdachten er met een geldbedrag en een hoeveelheid sigaretten vandoor gegaan. Bij de overval raakte niemand gewond.

Met mes gestoken Ook in 2015, 2016 en 2017 werd de winkel beroofd. In 2017 werd een medewerker van de winkel tijdens de overval met een mes gestoken. LEES OOK: Avondwinkel Leiden voor vierde keer overvallen