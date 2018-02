Deel dit artikel:











Tom Beugelsdijk: 'Mensen vergeten weleens dat ik een voetballer ben' ADO Den Haag-speler Tom Beugelsdijk (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Hij is misschien wel de sympathiekste, leukste en vrolijkste voetballer van Nederland: Tom Beugelsdijk. Kom je de verdediger van ADO Den Haag buiten het veld tegen? Dan zie je hem lachen. Toch kleeft er wel iets aan de Haagse cultheld. Als het over Beugelsdijk gaat, dan gaat het niet altijd over zijn kunsten op het veld.

Geschreven door Sportredactie

'Sympathiek ben ik wel. De leukste? Ja, ik heb ook weleens mijn buien hoor', geeft hij toe in TV West Sport. 'Zeker in de tijd dat 'Rustaaagh' nog heel erg leefde. Op een gegeven moment ben je daar wel klaar mee. Soms vergeten de mensen weleens dat ik een voetballer ben.' Maar nu gaat het toch wel steeds meer over het voetbal van Beugelsdijk, die dit seizoen lekker in zijn vel zit. 'Ik wilde op het veld laten zien dat ik voetballer Tom ben en een spijkerharde verdediger wil zijn. Dat is voor mij het allerbelangrijkst.' En die missie lijkt aardig te slagen.

