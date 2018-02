Hoogmade trots op Kai Verbij ondanks zesde plaats op 1000 meter

HOOGMADE - Tientallen inwoners en kinderen uit Hoogmade keken vrijdag vol spanning naar de rit van 'hun' Kai Verbij op de 1000 meter op de Olympische Spelen. De 23-jarige schaatser eindigde niet op het podium: hij werd zesde in 1.08,62. Maar Hoogmade is apetrots: 'Hij is gewoon een klasbak.'

Sporthal De Schuur zat vrijdagochtend vol met kinderen van basisschool Ter Does, waar Verbij zelf ook op heeft gezeten. Op de laatste dag voor de voorjaarsvakantie hoefden ze niet meer te leren, maar mochten ze naar het schaatsen kijken. Van het begin tot het eind van de race van Verbij klonk een enthousiast 'Kai! Kai! Kai!' door de zaal.

Toen na de rit bleek dat de tijd niet voldoende was voor een medaille, was er toch wat teleurstelling, vooral bij goede vriend Tjeerd van der Ploeg: 'Ik had gehoopt dat hij in ieder geval een plak ging halen. Hij had gewoon kans. Het is niet gelukt.'

Blessure de boosdoener?

Tijdens het olympisch kwalificatietoernooi in december raakte Verbij geblesseerd aan zijn lies. 'Het is even pech. Na zes weken kan een liesblessure nog niet honderd procent over zijn, ook niet qua zelfvertrouwen', zegt Willem van der Laan van IJsclub Hoogmade, die Verbij in zijn jeugd trainde. 'Over vier jaar zal hij er ongetwijfeld staan', zegt zijn oud-trainer.

Toch overheerst vooral de trots in Hoogmade: 'Schitterend. Het kan niet beter', zegt Van der Laan over de deelname van Verbij. Vriend Tjeerd vult aan: 'Hij heeft de Spelen wel gehaald en dat kunnen niet veel Nederlanders zeggen. Over vier jaar is hij 27. Dan heeft hij ook een goede kans en meer ervaring.'

