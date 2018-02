Deel dit artikel:











Voorbeschouwing Ajax – ADO: assistkoning Becker niet inzetbaar ADO-speler Sheraldo Becker (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk kan zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen Ajax niet beschikken over Sheraldo Becker. De buitenspeler liep eerder deze week een blessure aan zijn bovenbeen op. Zijn vervanger is hoogstwaarschijnlijk Thijmen Goppel.

Vermoedelijke opstelling:

Het elftal van Fons Groenendijk blijft grotendeels gelijk aan het team dat vorige week van Willem II won (2-1 red.). Alleen Sheraldo Becker is niet beschikbaar. Zijn vervanger is hoogstwaarschijnlijk Thijmen Goppel, de jongeling die enkele weken geleden tegen FC Groningen zijn basisdebuut maakte.

Verwachting ADO-trainer Fons Groenendijk:

Ik heb de laatste thuiswedstrijden van Ajax gezien. Dat was tegen FC Twente en NAC. Die waren beide niet makkelijk voor Ajax. Als zij iets kunnen, dan moeten wij dat ook kunnen. Aan de andere kant speelden zij uit bij PEC Zwolle uitstekend. Het is lastig om er iets over te zeggen. Vorig seizoen:

Ajax was vorig seizoen met 3-0 te sterk voor ADO Den Haag. De ploeg van toenmalig trainer Zeljko Petrovic stond met de rust al 2-0 achter.

Uitgelicht:

In 2005 wist ADO Den Haag zich terug te knokken na een 2-0 achterstand. Doelpunten van Eljero Elia en Jan-Paul Saeijs, beide in blessuretijd, zorgde uiteindelijk voor puntendeling.

De wedstrijd tussen Ajax en ADO Den Haag is zondagmiddag vanaf 12.25 uur live te volgen via 89.3 FM Radio West.