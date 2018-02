Verdachten van moord in Den Hoorn blijven langer vast

DEN HOORN - Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag het voorarrest van de drie verdachten, die zijn opgepakt naar aanleiding van de moord op de 59-jarige Wil uit Den Hoorn, met twee weken verlengd. Afgelopen woensdag hield de politie twee mannen van 19 jaar en 40 jaar aan en een 43-jarige vrouw.

Het drietal wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de man uit Den Hoorn. De man werd op 22 januari gevonden in zijn huis aan het Kloosterpad. De drie zitten vast voor verhoor, zij mogen alleen contact hebben met hun advocaat.

Gelijk na de dood van de man uit Den Hoorn werden al drie mannen aangehouden. Zij werden later weer vrijgelaten omdat ze geen verdachte meer zijn. Hoe de 59-jarige Wil om het leven is gekomen is niet duidelijk. Mogelijk is er een ruzie geweest voorafgaand aan zijn dood, meldde de polite. De recherche sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

