Annouk van der Weijden ondanks val naar olympische finale op massastart Opluchting bij Annouk van der Weijden na plaatsing finale (foto: ANP) De val van Annouk van der Weijden op de massastart (foto: ANP)

NIEUWVEEN - Annouk van der Weijden uit Nieuwveen heeft zich bij de Winterspelen in Zuid-Korea geplaatst voor de finale op de massastart. De Nederlands kampioene op dit onderdeel eindigde in de tweede halve eindstrijd als tweede, ondanks een valpartij halverwege de race over zestien ronden. Met een geweldige krachtsinspanning verzekerde ze zich nadien alsnog van een plek in de finale, later op zaterdag.



Van der Weijden leek in de tweede halve finale dezelfde tactiek als Schouten te hanteren. Ze keek de eerste schermutselingen even aan en besloot in de tweede tussensprint, na acht ronden, voor de winst te gaan. De Canadese medaillekandidate Ivanie Blondin ging op het laatste rechte stuk echter onderuit en nam in haar val eerst de Japanse Ayano Sato en daarna Schouten mee. Daarmee leken de kwalificatiekansen verkeken voor de Nederlandse titelhouder, maar ze vocht ijzersterk terug. Van der Weijden leek in de tweede halve finale dezelfde tactiek als Schouten te hanteren. Ze keek de eerste schermutselingen even aan en besloot in de tweede tussensprint, na acht ronden, voor de winst te gaan. De Canadese medaillekandidate Ivanie Blondin ging op het laatste rechte stuk echter onderuit en nam in haar val eerst de Japanse Ayano Sato en daarna Schouten mee. Daarmee leken de kwalificatiekansen verkeken voor de Nederlandse titelhouder, maar ze vocht ijzersterk terug. Een paar ronden voor het einde had Schouten de aansluiting hervonden met de eerste groep waarna ze vol haar eindsprint inzette. Alleen de Tsjechische Nikola Zdrahalova was iets sneller. De vraag is of Schouten in de finale voldoende hersteld is van haar zware inhaalrace. Zowel Sato als Blondin werd uitgeschakeld.

Medaillestrijd De strijd om de medailles, met zestien deelneemsters, begint bij de vrouwen om 13.30 uur Nederlandse tijd. Van der Weijden eindigde vorige week vrijdag net naast het podium op de 5000 meter, de afstand waarop Esmee Visser olympisch goud won. Ze kwam slechts negentien honderdsten van een seconde tekort voor het brons.

