Blinden kunnen voor het eerst zelf stemmen in Den Haag

DEN HAAG - Blinden en slechtzienden kunnen in Den Haag tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart voor het eerst zelf stemmen. De gemeente start met een pilot op acht stembureaus. Dat maakte Pauline Krikke vrijdag bekend in Studio Haagsche Bluf op Radio West. 'Ik ben hier reuze trots op', zegt Pauline Krikke. Niet alleen voor de stemmer wordt gezorgd: voor de hulphond staat een bakje water klaar.

Over het stembiljet wordt een speciaal ontwikkelde mal met gaatjes gelegd. De soundbox vertelt welke partij er op welke lijst staat. Dit kunnen de stemmers dan voelen met hun vinger op de mal. Vervolgens kunnen ze per partij afluisteren welke kandidaat er op welke plek staat. 'Den Haag telt ruim elfduizend mensen met een visuele beperking. De zelfredzaamheid van hen gaat enorm omhoog', zegt Krikke.

Tot nu toe moest er altijd iemand mee het stemhokje in om voor die persoon te stemmen. 'Stemmen is heel privé. Waarom zou de rest van de Nederlanders wel een stemgeheim hebben, en blinden niet?', zegt de trotse burgemeester.



Acht stembureaus

In elk Haags stadsdeel staat een stembureau met deze hulpmiddelen. Het gaat om Revalidatie en behandelcentrum Mechropa op Scheveningen, bibliotheek Haagse Hout, OBS Prinses Catharina-Amalia in Leidschenveen-Ypenburg, CBS De Elout in Segbroek, Paard in het centrum, De Oase in Laak, Serviceflat Dekkershaghe in Loosduinen en Stadsdeelkantoor Escamp.

