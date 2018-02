Deel dit artikel:











'Nieuw' DNA-spoor duikt op in Leidse liquidatiezaak Zeynel Er werd doodgeschoten in de Rooseveltstraat in Leiden. (Foto: AS Media)

LEIDEN - De politie heeft na de liquidatie van Zeynel Er, een DNA-spoor gevonden in de auto die gebruikt is bij de moord. De Turkse ondernemer werd op 14 juni 2016 op klaarlichte dag neergeschoten op de Rooseveltstraat in Leiden. Hij overleed twee dagen later. Het DNA-spoor is van verdachte Mohamed H. (36). Zo bleek vrijdag tijdens een voorbereidende zitting in de rechtbank in Den Haag.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt H. ervan dat hij de bestuurder van de auto was, zelf heeft hij enige betrokkenheid bij de moord altijd ontkend. Toch was er eerder al DNA van H. gevonden op de buitenkant van de auto, een zwarte Volkswagen Caddy. Vrijdag werd tijdens de zitting bekend dat er ook in de auto, aan de bestuurderskant twee DNA-sporen van H. waren gevonden, op de knopjes van de ramen en op de hendel om de stoel mee te verstellen. Dit DNA-spoor zou, volgens het Openbaar Ministerie al lang in het onderzoeksdossier zitten. 'Het is de eerste keer dat ik dit hoor', zei H. tijdens de zitting. Volgens H. was zijn advocaat niet in het bezit van het hele dossier.

Strafeis De zitting van vrijdag was de laatste voorbereidende zitting voordat de zaak inhoudelijk wordt behandeld. De rechtbank in Den Haag trekt daar vier dagen voor uit, van drie tot en met zes april. Op vier april zal het Openbaar Ministerie dan met een strafeis komen. De verdachten hebben tot nu toe gezwegen. Leon N. (25) die ervan wordt verdacht de schutter te zijn, beloofde vrijdag nogmaals dat hij tijdens de zitting, in april, een verklaring af zou leggen. 'Maar alleen over zijn eigen rol en niet over anderen', voegde zijn advocaat toe. LEES OOK: Beloning voor gouden tip over moordpoging op Zeynel Er