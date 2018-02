Deel dit artikel:











Eindelijk weer met de auto naar Rotterdam: verkeershinder is voorbij De tunnel is dicht. (Foto: Team Verkeer Rotterdam)

DEN HAAG - De verkeershinder rond Rotterdam is voorbij. Rond Den Haag en Rotterdam ontstond vrijdagmiddag een verkeersinfarct nadat de Beneluxtunnel was afgesloten vanwege een storing in de software.

De storing zorgde ervoor dat de veiligheidssystemen in de tunnel niet meer werkten. De tunnel werd daarom uit voorzorg in beide richtingen afgesloten met urenlange files tot gevolg. Tegen het einde van de middag was de storing verholpen en ging de tunnel weer open. Het verkeer kwam toen langzaam weer op gang. LEES OOK: Verkeersinfarct: Verkeershinder nog tot halverwege de avond