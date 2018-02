Werkstraf en boete voor Hagenaar om 'dwaas rijgedrag'

DEN HAAG - Was de botsing met de fietser een ongeluk of heeft Brahim roekeloos gereden? De 'temperamentvolle' Hagenaar stond vrijdag voor de politierechter om daarover iets te zeggen.

Links zit zijn advocaat. Rechts, gescheiden door een gangpad, het slachtoffer. De wat oudere Hindoestaans-Surinaamse man loopt na de botsing met Brahim met angstklachten bij een psycholoog. Hij durft nauwelijks nog op de fiets te stappen.

Brahim komt wat opvliegerig over, hij praat met zijn handen. Als hij de rechter vertelt hoe hij die bewuste dag afgelopen december achteruit rijdt op de Vrederustlaan in Den Haag, draait hij zich om in zijn stoel. 'Ik kon hem toch nooit zien, ik reed achteruit.'



Verhaal halen

Brahim wilde verhaal halen bij een groep jongens die naar zijn auto hadden gespuugd. Naar eigen zeggen reed hij rustig terug om een verklaring te vragen. 'Reed u op het fietspad?', vraagt de rechter. 'Nee, gewoon waar je vijftig mag'. Dan hoort hij een klap: 'Het is een oude auto, ik dacht dat er wat was afgevallen', zegt Brahim. Maar het blijkt het slachtoffer, op zijn fiets.

Volgens Brahim rijdt hij dan verder op zoek naar een plekje, zodat hij de man kan helpen. Maar getuigen zien iets heel anders. Zij zien de witte auto van Brahim 'gevaarlijk slingerend' achteruit rijden. Na de aanrijding rijdt de auto om het slachtoffer heen, om er vervolgens vandoor te gaan. Brahim wordt uiteindelijk klemgereden door een getuige.



Bang om te fietsen

Het slachtoffer heeft sinds het ongeluk last van zijn hoofd, rug, nek en knieën. Maar hij is vooral bang, bang om weer te gaan fietsen. 'Ik heb dit nog nooit meegemaakt', zegt hij tegen de rechter. Die zegt streng tegen Brahim: 'Ik vraag mij af of u wel geschikt bent om te rijden.' Brahim houdt vol dat hij dat een veilige rijder is: 'Ik heb al twaalf jaar geen schade.'

Als het aan de officier van justitie ligt, krijgt Brahim een geldboete van 750 euro en levert hij zijn rijbewijs vier maanden in, omdat hij met hoge snelheid achteruit is gereden. Voor het veroorzaken van het ongeluk en omdat hij volgens de officier probeerde te vluchten zou hij een werkstraf van twintig uur moeten krijgen.



'Dwaas rijgedrag'

De advocaat neemt het woord. Hij vraagt om vrijspraak. Tijdens zijn pleidooi kan Brahim zich nauwelijks bedwingen. 'Even wachten, jij hebt het laatste woord', sist hij Brahim toe als die er doorheen dreigt te praten.

De vrijspraak komt er uiteindelijk niet. 'Dwaas rijgedrag', is het oordeel van de rechter over de rijstijl van Brahim. Hij legt hem twintig uur werkstraf op, het rijbewijs is hij vier maanden voorwaardelijk kwijt en hij krijgt een boete van vijfhonderd euro. Ook moet Brahim het slachtoffer een schadevergoeding van vijfhonderd euro betalen.

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.

