Man in boxershort vlucht voor de politie en verstopt zich in balkonkast

DEN HAAG - De politie heeft vrijdag een man in een boxershort uit een balkonkast gehaald. De man moest nog een gevangenisstraf van 42 dagen uitzitten, maar toen de politie bij hem aan de deur kwam, nam hij de benen en vluchtte hij naar het balkon van de buren. Daar kroop hij in de balkonkast.

De man beweerde tegenover de politie dat hij 'op visite was' bij de buurman. Omdat de woning zich op de derde etage bevond, moest de brandweer eraan te pas komen om het tussenschot tussen de twee balkons te verwijderen. Nadat dit was gebeurd werd de man uit de balkonkast gehaald en aangehouden.

De man is hierna ter controle nagekeken door het ambulancepersoneel voor mogelijke onderkoeling, omdat hij toch enige tijd in zijn boxershort buiten had gestaan. De man bleek niet onderkoeld, maar had het wel koud. De politie schrijft op Facebook dat hij zich daarna kon opwarmen in een politiecel.





Agenten troffen naast de man in de balkonkast, ook nog een hennepkwekerij in zijn huis aan.

