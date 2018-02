Drukte op de wegen richting wintersportgebieden

DEN HAAG - De snelwegen naar de wintersportgebieden staan de komende dagen waarschijnlijk vol. Zaterdag is de eerste vakantiedag voor de regio's Noord en midden.

Ongeveer 450.000 Nederlanders vertrekken naar verwachting richting de sneeuw. De vakantiegangers zorgen op de weg voor de drukste week van het winterseizoen, voorspelt de ANWB.

De echte topdrukte is op de wegen richting de Franse Alpen. Maar wintersporters moeten ook rekening houden met lange files in het zuiden van Duitsland, op de toegangswegen van de Oostenrijkse skigebieden en in de Zwitserse St. Gotthardtunnel.