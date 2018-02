30-jarige man uit Leimuiden sinds woensdag vermist

DEN HAAG - De 30-jarige Jeroen de Wit uit Leimuiden wordt sinds woensdag vermist. Volgens de politie is hij toen van huis vertrokken en ontbreekt sindsdien elk spoor.

Jeroen is ongeveer 1.80 meter en heeft een donkere haarkleur en bruine ogen. Mogelijk rijdt hij in een zwarte Suzuki Alto met kenteken 76-LF-KP. Hij kan verward reageren, zegt de politie.

Wie meer weet over de vermissing of vragen heeft, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070.