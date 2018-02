Tweede divisie-koploper Katwijk ontsnapt aan averij tegen FC Lisse

REGIO - Katwijk heeft onder leiding van de nieuwe trainer Jack van den Berg haar eerste driepunter gepakt. In de streekderby tegen FC Lisse ontsnapten de oranjehemden aan averij. Op het eigen sportpark poetste de koploper in het laatste kwartier een 0-1 achterstand weg: 2-1.

Luca Tarani zette FC Lisse in de eerste helft op voorsprong en kreeg daarna kansen op meer. De teller bleef bij hem echter steken op één goal. Katwijk bleef daardoor in de wedstrijd en kon uiteindelijk in het slotkwartier orde op zaken stellen.

Kilian Berkhout zette de gelijkmaker achter zijn naam, net toen de Katwijkers rijp voor de slacht leken. Katwijk ging er weer in geloven en via Steven Sanchez Angulo konden er toch drie punten bijgeschreven worden. Vijf minuten voor tijd schoot hij de winnende goal binnen.



Kozakken Boys

Het gat met nummer twee Kozakken Boys is nu zes punten, maar de Werkendammers kwamen zelf niet in actie. Hun duel tegen De Treffers werd afgelast.

0-1 Tarani, 1-1 Berkhout, 2-1 Sanchez Angulo,