Quick Boys boekt riante zege bij titelconcurrent Jong Almere City Quick Boys viert overwinning met supporters (foto: Orange Pictures) Almere-doelman Mike Grim stopt de penalty van Yordi Teijsse (foto: Orange Pictures)

KATWIJK - In de derde divisie is de strijd om het kampioenschap er eentje in de categorie spannend. Nadat het winnende Quick Boys vorige week profiteerde van puntverlies van concurrenten Spakenburg en Jong Almere City, waren de Katwijkers zaterdag te sterk voor Jong Almere. Quick Boys won riant met 1-4.

Het duel tussen de nummers twee en drie van de competitie was een topper op papier, maar in de praktijk was er maar één club die uitblonk, en dat was Quick Boys. De formatie van Gert Aandewiel kwam nog wel op achterstand, maar stelde rap orde op zaken. Jesse van Nieuwkerk had een belangrijk aandeel in de overwinning. De aanvaller tekende voor de gelijkmaker en de 1-2. Tussentijds kreeg Yordi Teijsse de mogelijkheid om vanaf de penaltystip te scoren voor Quick Boys. Maar oog-in-oog met Almere-doelman Mike Grim faalde hij.

Goed gevoel Desondanks ging Quick Boys met een goed gevoel de rust in en het duel kon nog voor het uur beslist worden. Ditmaal lukte het Teijsse wél te scoren. Delano a Cohen tekende met de 1-4 voor de laatste Katwijkse treffer. Door de winst is het verschil tussen Jong Almere City (nummer twee) en Quick Boys (nummer drie) geslonken tot twee punten.



Scoreverloop Jong Almere City FC - Quick Boys 1-4 (1-2): 1-0 Vaarnold, 1-1 Van Nieuwkerk, 1-2 Van Nieuwkerk, 1-3 Teijsse, 1-4 A Cohen 1-0 Vaarnold, 1-1 Van Nieuwkerk, 1-2 Van Nieuwkerk, 1-3 Teijsse, 1-4 A Cohen Bijzonderheid: Yordi Teijsse (Quick Boys) mist strafschop