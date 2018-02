Annouk van der Weijden helpt Irene Schouten aan olympisch brons op massastart

NIEUWVEEN - Annouk van der Weijden uit Nieuwveen is in de finale van de massastart op de veertiende plaats geëindigd. De schaatster had Nieuwveen kwam in de halve eindstrijd ten val en had in de finale veel last van haar knie. Ze kon haar landgenote Irene Schouten wel helpen in de race, zij pakte uiteindelijk het brons.

Van der Weijden moest een uurtje eerder heel diep gaan om de eindstrijd te bereiken. Ze kwam halverwege de race door toedoen van de Canadese Ivanie Blondin ten val waarna haar kansen verkeken leken. Van der Weijden vocht zich echter knap terug en met de tweede plek in de eindsprint plaatste ze zich alsnog voor de finale. Haar fraaie inhaalrace had echter veel kracht gekost en de vraag was of ze daar in relatief korte tijd voldoende van was hersteld.

Van der Weijden maakte niettemin ook in de finale een goede indruk en verrichtte het nodige kopwerk om de gang erin te houden en daardoor ontsnappingen onmogelijk te maken. Ook reed de Nederlands kampioene de nodige gaatjes dicht. In de slotfase moest de moegestreden Van der Weijden een kopgroepje laten gaan waarna Schouten er alleen voor stond. Haar alles-of-nietspoging was goed voor brons.