Intertoys Spuistraat Den Haag ontruimd na brandalarm Intertoys Den Haag na brandmelding (Foto: Regio 15)

DEN HAAG - Intertoys in de Spuistraat in Den Haag is zaterdagmiddag ontruimd nadat het brandalarm was afgegaan.

Het personeel verzocht de klanten om de winkel te verlaten. De brandweer heeft daarna het pand gecontroleerd en geen brandhaard gevonden. Er werden uit voorzorg drie brandweerauto's ingezet.