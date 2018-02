Politie verstoort campagne van politieke partij Eerlijk Alternatief

PIJNACKER-NOOTDORP - De politie heeft vrijdagavond een campagne van de partij Eerlijk Alternatief verstoord. De partij was bezig om verschillende stoepen in Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw te voorzien van hun campagneleus 'Waar maakt u zich druk om?'.

Dit gebeurde met bussen vol witte kalk. De politie ging er in eerste instantie vanuit dat er graffiti gespoten werd en nam de spullen in beslag.

Nadat de drie spuiters door de politie werden aangesproken, kreeg fractievoorzitter Hanneke de Gevel een telefoontje met de vraag of zij van deze campagneactiviteit op de hoogte was. Uiteraard was dit het geval.



Geen boete

De politie laat weten dat er niemand is aangehouden en dat de spuiters zaterdagmorgen hun spullen weer konden ophalen. Omdat de verf die in de bussen zat biologisch afbreekbaar is, krijgen ze geen boete.





