Dolblije Bob de Jong laat Nederlanders schrikken bij massastart: 'Het was bijna knokken'

LEIMUIDEN - Bondscoach Geert Kuiper en technisch directeur Arie Koops kregen na de spectaculaire finish van de olympische massastart bij de mannen even de schrik van hun leven aan de rand van de Gangneung Oval. Vanaf de tribune sprong een man in een Zuid-Koreaanse trainersjas tussen hen in. Het bleek oud-schaatser Bob de Jong uit Leimuiden te zijn, die als assistent-coach van Zuid-Korea dolgelukkig was met het goud van Lee Seung-Hoon.

Er volgde even een opstootje tussen de drie Nederlanders, maar het incidentje werd snel weer gesust. 'Ik dacht: wat gebeurt hier?', legt Kuiper uit. 'Ik pakte hem vrij agressief bij zijn jas en trok hem naar achteren. We hebben daarna even met elkaar gepraat en misschien moeten we dat nog een keer doen, maar we hebben elkaar nog wel gewoon gefeliciteerd. Dus het is weer goed tussen ons.'

De Jong besefte niet meteen dat hij met zijn vervaarlijke sprong Kuiper en Koops in het nauw had gebracht. 'Ik zag ze helemaal niet staan. Ik had niks door, toen ik ineens naar achter werd getrokken. Het was bijna knokken, terwijl ik helemaal geen vechter ben. Ik maak nooit ruzie, maar ik stond nu even perplex. Gelukkig is het goed afgelopen, er is geen gekkigheid gebeurd. Het was de emotie van het moment. Het is nu klaar.'

