Scheveningen-trein blijft maar doordenderen, ook ASWH moet eraan geloven Vreugde bij Scheveningen na een doelpunt (foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Het succes van Scheveningen houdt maar aan. De mannen van trainer John Blok wonnen zaterdag voor de achtste keer op rij in de derde divisie. ASWH was het volgende slachtoffer van de soepel draaiende machine van Blok. In Hendrik-Ido-Ambacht werd het 0-3 voor de Scheveningers.

Bij rust verdedigde Scheveningen al een 0-2 voorsprong. Brandon Robinson opende de score. Hij werkte een goede voorzet van Barry Rog achter de ASWH-doelman. Rog was ook betrokken bij de tweede Scheveningse treffer. Nog in de eerste helft verdubbelde hij de marge. Scheveningen zat op rozen en leek de drie punten in de tas te hebben. En dat was ook zo, want Mehmet Aldogan maakte aan alle aspiraties van ASWH een einde. De aanvaller volleerde knap raak na een afgeslagen hoekschop en bepaalde de eindstand op 0-3.

Scoreverloop ASWH - Scheveningen 0-3 (0-2): 0-1 Robinson, 0-2 Rog, 0-3 Aldogan

